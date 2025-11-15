Сегодня, 12:57
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
«Неправильно это. Надо было раньше увольнять. Еще в прошлом году. А сейчас-то что увольнять? Понятно, что Станкович сам хотел уйти. Такова жизнь. Некрасивая история вышла и со стороны клуба, и со стороны тренера. «Спартак» — великая команда, и есть вопросы к руководителям, которые увольняют человека посреди сезона. Надо было после прошлого сезона пожать руки, поблагодарить друг друга за работу и расстаться. А сейчас все остались недовольны: клуб, тренер, болельщики», — сказал Канчельскис «СЭ».
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.
Millwall82
сдается мне что это не увольнение, а все же "по обоюдному согласию". Если бы увольнение было, то был бы чемодан денег, на который можно скупить половину Белграда. То не Химки, которые не платят з.п. Иностранцы статусных клубов всегда брали по максимум, ну или сборной (аля Дик, Гус, Фабио). А так как этот персонаж очень хотел домой, то скорее обоюдное.
15.11.2025
hattabych
Расстались по взаимному согласию. Что тут не красивого? Федотова после окончания сезона уволили, так он год еще судился, а может и по сею пору судится. Вот это не красиво расстались.
15.11.2025
Серж
А по-моему его и брать не ндо было, как тренер ноль,одна истерика)
15.11.2025
volkovsergs
7 побед 2 поражения в последних 10 матчах, 4 победы в последних 5. Травм пости нет, скандалов с игркоками нету, легионеры бьются за тренера, русские прибавляют Денислов, Литвинов и Дмитриев, че еще надо? Может конечно надеются на импульс, думают что он выжал все что можно из них и новый придет и еще чтото сможет.
15.11.2025
Slim Tallers
Примерно 2 недели назад,здесь же в С-Э,была статейка с мнением Канчельскиса (любопытные могут поискать). Так вот в этой статье было прямо противоположное мнение. Тут два варианта - либо флюгер,либо авторы сами сочиняют вопросы и ответы.
15.11.2025
m3dvedevdm
Кого ещё не спросили про увольнение Станковича? Могу список накидать для журналистов.
15.11.2025
Футболист Сапогов
Канча претендует на царя-2))
15.11.2025
15.11.2025