Канчельскис об отставке Станковича: «Надо было раньше его увольнять — еще в прошлом году»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Неправильно это. Надо было раньше увольнять. Еще в прошлом году. А сейчас-то что увольнять? Понятно, что Станкович сам хотел уйти. Такова жизнь. Некрасивая история вышла и со стороны клуба, и со стороны тренера. «Спартак» — великая команда, и есть вопросы к руководителям, которые увольняют человека посреди сезона. Надо было после прошлого сезона пожать руки, поблагодарить друг друга за работу и расстаться. А сейчас все остались недовольны: клуб, тренер, болельщики», — сказал Канчельскис «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.