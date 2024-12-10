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Сегодня, 13:16

Канчельскис считает, что «Спартак» — молодец, двигается в правильном направлении

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил успехи «Спартака» перед зимним перерывом.

«Спартак» поменялся в лучшую сторону. Он выигрывает, набирает очки, смотрится лучше своих конкурентов. Так что сейчас «Спартак» — молодец, двигается в правильном направлении. Да, последний отрезок был хорошим, но сейчас команда занимает только третье место. Сами понимаете, «Спартак» может выдать такую серию, а потом куда-то пропасть. Еще непонятно, как на команде отразится трансферное окно и отпуск. И как Станкович проведет межсезонье», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

После 18 туров в рамках РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

Источник: Metaratings.ru
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Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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