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Сегодня, 17:00

Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах «Зенита» выиграть следующий чемпионат России. Он также отметил, что «Спартак» не сможет навязать борьбу питерскому клубу.

«У «Зенита», как всегда, самые большие шансы на чемпионство в новом сезоне. В прошедшем чемпионате их немного трясло, но соперники шансом не воспользовались. Думаю, в новом розыгрыше чемпионата команда Семака таких шансов больше не даст. «Спартак»? Красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне-2024/25», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Новый сезон РПЛ стартует 19 июля. В минувшем розыгрыше чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-spartak-ne-smozhet-navyazat-zenitu-bor-bu-za-chempionstvo-v-sezone-2024-25/
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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