Канчельскис: «У «Спартака» наступил психологический спад. Проблемы у всей команды сейчас»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о последних результатах «Спартака» в РПЛ.

«Может быть, «Спартак» подкосило поражение от «Зенита», ведь команда в Санкт-Петербурге проигрывать не собиралась. У красно-белых сейчас психологический спад. Проблемы, наверное, у всей команды сейчас. Бывают такие периоды, когда у всей команды происходит спад. У «Спартака» он наступил — они упали в психологическую яму, если так можно выразиться. Теперь им нужно как можно скорее из нее выбраться. Я в начале сезона говорил, что «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место. Вероятно, так и получится», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

В 27-м туре чемпионата России, который прошел 13 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1). В предыдущем туре московская команда уступила «Зениту» (2:3). На данный момент красно-белые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.