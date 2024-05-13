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Сегодня, 23:19

Канчельскис считает, что все претенденты на первое место в РПЛ заслуживают чемпионства

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«По моему мнению, все команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне, его заслуживают, все же играют в футбол, добиваются определенных результатов. Это же прекрасно, что интрига держится до последнего тура. Чемпионская игра у команд или нет — неважно, все равно кто-то же займет первое место и станет чемпионом», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Также он предположил, с чем связана нестабильность лидирующих команд.

«В нестабильности команд-лидеров виноваты соперники, которые, может быть, не имеют таких больших амбиций, но все равно хотят побеждать. Все команды готовятся, все пытаются навязывать борьбу, и это прекрасно, что у нас есть такая конкуренция. В таких условиях команды и футболисты могут прогрессировать», — добавил экс-футболист.

По итогам 28 туров в чемпионате России лидирует «Динамо» с 53 очками. На втором месте располагается «Зенит» (51). Третья строчка — у «Краснодара» (50).

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
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