Канчельскис считает, что «Зенит» готов к уходу Малкома

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«В «Зените» большая обойма игроков, к уходу Малкома в клубе готовы. Тот же Бакаев может наконец-то получить больше игрового времени. Или «Зенит» купит кого-то на замену своему лидеру.

По части турнирных раскладов ничего не изменится. Уход Малкома ни на что не повлияет, «Зенит» — чемпион сезона-2023/24. Может, выиграют не с таким запасом, как в предыдущие годы, но состав у команды Семака даже без Малкома превосходит остальные клубы РПЛ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По данным инсайдера Николо Скиры, 26-летний бразилец подпишет с саудовским клубом контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.