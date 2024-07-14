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Сегодня, 14:54

Канчельскис: «Зенит» сметет всех на своем пути в новом сезоне»

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Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что петербургский «Зенит» является безусловным фаворитом чемпионата России по футболу-2024/25.

— «Зенит» сметет всех на своем пути в новом сезоне. Должно произойти что-то фантастическое, чтобы они не выиграли чемпионат. Почему? Думаю, питерцы сделали выводы из прошлого сезона, когда чуть не упустили чемпионство. Они хорошо усилились, где-то даже ослабили конкурентов. Поэтому у других клубов призрачные шансы на титул, — цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд, завоевав титул по итогам последнего тура. В первом туре сезона РПЛ-2024/25 «Зенит» в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 20 июля, начало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
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