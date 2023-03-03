Канчельскис считает, что «Зенит» уже стал чемпионом

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, может ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство.

«У «Спартака» более легкий календарь. Если дома играют — это значит, что все выиграют? — приводит слова 54-летнего эксперта «РБ Спорт». — Насколько я знаю, фанаты не ходят на стадионы. Я считаю, что «Зенит» уже стал чемпионом. Я еще раньше это говорил, перед началом чемпионата России. Они будут чемпионами. У них еще игра со «Спартаком» в Питере. Обыгрывают — отрыв будет 9 очков».

На вопрос о том, возможно ли «Спартаку» выиграть все оставшиеся матчи, Канчельскис ответил, что гипотетически все возможно, но догонять лидера всегда тяжелее, чем удерживать позицию. «Может ли «Зенит» потерять очки? А у «Спартака» невозможны потери? Что вы постоянно за него цепляетесь? Все про него говорят. Команда займет второе место», — добавил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй строчке.



В 18-м туре команда Сергея Семака сыграет дома с «Пари НН», а красно-белые на своем поле примут «Урал».