Канчельскис: «Григорян и Гогниев — позор российского футбола»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался в отношении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева и российского специалиста Александра Григоряна.

«Мне не очень интересно следить на «Химками». Гогниев позорит российских тренеров — бегает и кричит, как зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и Григоряна — это позор российского футбола. Такой вот выбор у наших футбольных президентов! Вы же видели, как Григорян бегает и кричит по раздевалке? Это разве нормально? Он говорит, что Дешам — не тренер, а Франция — не команда. А кто тогда ты такой, Григорян? Он боксирует в раздевалке. Вы можете представить, чтобы Анчелотти заходил в раздевалку и говорил: «Пацаны, берите перчатки, будем друг друга массировать!» Это нормально? Надо реально смотреть на вещи — пусть разбираются руководители, которые зовут их постоянно. Один бегает и кричит, как в зоопарке, другой — боксирует. Класс!» — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 17 матчей.