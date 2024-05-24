Канчельскис считает «Краснодар» фаворитом матча с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал «Краснодар» фаворитом матча 30-го тура РПЛ против «Динамо», который станет решающим в борьбе за чемпионство.

«Чуть большим фаворитом выглядит «Краснодар», они играют дома на прекрасном стадионе, который будет полностью забит болельщиками. Да и шансы у них есть. «Краснодар» выигрывает, у них 56 очков, «Зенит» дает осечку — и «Краснодар» чемпион. Все возможно.

Сыграть заключительную игру при своих болельщиках — это классно. Половина «Краснодара» придет болеть за команду, и уже самим футболистам будет некрасиво сыграть вничью или даже проиграть. У «Краснодара» большое преимущество во всех компонентах, и это может привести к положительному для «Краснодара» результату", — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла, а «Краснодар» — на три. «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.