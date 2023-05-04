Канчельскис считает маловероятным возвращение Слуцкого к тренерской деятельности

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем Леонида Слуцкого. 4 мая российскому специалисту исполнилось 52 года.

«Может, Слуцкий устал от футбола, от тренерской деятельности. Если не было мотивации последние несколько лет, то это может объяснить провал в «Рубине». Тогда перезагрузка действительно нужна. Сейчас он занят другой деятельностью, а как тренер закончился. Не знаю, какой клуб будет готов пригласить Слуцкого. Думаю, в ближайшее время его возвращение в футбол маловероятно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее он тренировал ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Халл Сити», «Витесс» и сборную России.