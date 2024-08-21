Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:57

Канчельскис: «У «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака»

Telegram Дзен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 6-го тура РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Азметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро пропустят встречу.

«Постараюсь последить за этим матчем, думаю, он будет очень интересным. Если говорить о шансах команд, то у «Зенита» есть много хороших футболистов, которые могут выйти вместо травмированных. Их же брали для чего? Явно не для того, чтобы они сидели и протирали скамейку. Вот им сейчас и дается шанс, чтобы выйти и доказывать.

Да, эти потери могут стать шансом для «Спартака», но они будут играть дома у «Зенита», и как я сказал раньше, у них много классных футболистов. Поэтому в моем понимании у «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

После 5 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 очками находится на 4-м месте.

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
«Зенит» лишился Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Медведев — о прогрессе сделки по Соболеву в «Зените»: «Далеко, как до Луны»
Радимов считает, что Андрей Мостовой может вернуться в стартовый состав «Зенита»
Радимов считает, что «Зенит» потерял игровой ритм в матче с «Химками»
Оливейра — о травмах Вендела и Глушенкова перед «Спартаком»: «Постараемся исправлять ситуацию»
Изидор уезжает в Англию и будет играть с братом Беллингема. «Зенит» освобождает место под Соболева?
В «Локомотиве» рассказали, какие линии планируют усилить до закрытия летнего трансферного окна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов считает, что Андрей Мостовой может вернуться в стартовый состав «Зенита»