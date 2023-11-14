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Сегодня, 15:09

Канчельскис согласился со словами Березуцкого: «Чтобы двигаться вперед, лучше уезжать»

Андрей Канчельскис.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» слова экс-защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны.

«Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе — я не говорю о других видах спорта — то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения. Италия, Испания, Германия, Франция — это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

По словам Василия Березуцкого, отъезд за границу может помочь российским футболистам развиваться.

Андрей Канчельскис
Василий Березуцкий
Футбол
РПЛ
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