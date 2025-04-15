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15 апреля, 16:33

Канчельскис сравнил ЦСКА и «Спартак»: «У армейцев есть стабильность, которой нет у красно-белых»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» сравнил чемпионские амбиции ЦСКА и «Спартака».

«Я еще месяц назад говорил, что ЦСКА будет бороться за высокие места. У красно-синих есть стержень, характер. Также у армейцев есть стабильность, которой нет у «Спартака». В последние 15 лет они практически всегда борются за первое-второе места. «Спартак» якобы тоже, но только на бумаге, на практике всегда какие-то проблемы. Не могу сказать, что за проблемы, не работаю в клубе. Это нужно спрашивать у руководителей красно-белых. Они даже не знают, кто у них там главный. А у армейцев же есть опыт борьбы за высокие места. Команда прибавляет», — сказал Канчельскис «СЭ».
«Спартак» и ЦСКА делят третью строчку в турнирной таблице РПЛ: у команд по 47 очков. Лидером чемпионата России сезона-2024/25 является «Краснодар» с 52 очками.

Дарик Агаларов

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Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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