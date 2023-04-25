Канчельскис: «Дзюба — хищник. Когда он голодный до побед, защитникам соперников не позавидуешь»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Если бы Дзюба не уезжал из РПЛ, он бы боролся за звание лучшего бомбардира. То, в какой форме Артем находится, заслуживает уважения. При всей неоднозначности его персоны глупо отрицать, что Дзюба — один из сильнейших игроков России за последнее десятилетие. И пробудет еще несколько лет в таком статусе. Многие пытались его списать на свалку, но Артем всем все доказал. Он хищник. Когда ситуация против него, когда он голодный до побед и забитых мячей, защитникам соперников не позавидуешь», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года, подписав контракт с командой до конца сезона. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.