Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:48

Канчельскис: «Дзюба — хищник. Когда он голодный до побед, защитникам соперников не позавидуешь»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Если бы Дзюба не уезжал из РПЛ, он бы боролся за звание лучшего бомбардира. То, в какой форме Артем находится, заслуживает уважения. При всей неоднозначности его персоны глупо отрицать, что Дзюба — один из сильнейших игроков России за последнее десятилетие. И пробудет еще несколько лет в таком статусе. Многие пытались его списать на свалку, но Артем всем все доказал. Он хищник. Когда ситуация против него, когда он голодный до побед и забитых мячей, защитникам соперников не позавидуешь», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года, подписав контракт с командой до конца сезона. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-dzyuba-hishhnik-kogda-on-golodny-j-do-pobed-zashhitnikam-ne-pozaviduesh/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
Медведев может стать первой ракеткой мира уже в мае. Что для этого нужно?
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Гойкович: «За сборную должны играть те, кто родился в этой стране. Россияне — за Россию, я — за Боснию»
Гойкович: «У нас в Боснии считали, что в России весь год -15 градусов и медведи на улице ходят»
Кавазашвили: «Я бы хотел сказать Каманцеву: не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете»
Агент Игнатьева заявил, что футболист может покинуть «Локомотив» по окончании сезона
Гойкович: «Если смотреть сначала серию А или АПЛ, то потом будет казаться, что наш чемпионат — катастрофа»
Кто будет вторым — «Спартак», ЦСКА или «Ростов»? Оцениваем шансы претендентов на серебро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» проведет первый летний сбор в Санкт-Петербурге

Экс-защитник «Торпедо» Шустиков стал сотрудником по работе с болельщиками московской команды