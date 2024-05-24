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Сегодня, 09:38

Канчельскис сравнил уровень чемпионатов России и Киргизии

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Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что уровень футбола в чемпионате Киргизии ниже, чем в РПЛ.

«Конечно, уровень не такой, как в России, слабее, но играть умеют. Все хотят, все навязывают борьбу. Мы на третьем месте, еще два круга впереди. Посмотрим, что будет дальше. У нас в основном легионеры — это игроки с постсоветского пространства: белорусы, русские, украинцы, представители Узбекистана. Все понимают русский язык, общаемся на нем, все хорошо», — сказал ТАСС Канчельскис.

Российский специалист возглавил «Мурас Юнайтед» в декабре 2023 года. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

В декабре Канчельскиса назначили главным тренером «Мурас Юнайтед». Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

Источник: ТАСС
Андрей Канчельскис
РПЛ
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