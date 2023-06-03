Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:34

Канчельскис уверен, что ЦСКА завоюет серебряные медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об итогах гонки за второе место в чемпионате России.

«Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ — «Ростову» дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу. А «Спартак» вполне может проиграть «Крыльям Советов», которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. Самарцы будут очень сильно мотивированы. А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на втором месте, но сыграли вничью. Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

3 июня, состоится последний тур РПЛ. ЦСКА сыграет против «Ростова» в Москве, а «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре. Все матчи 30 тура чемпионата России начнутся в 17:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-segodnya-tsska-zavoyuet-serebro-rpl-spartak-vse-svoi-shansy-proshlyapil/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?
Трассу в Барселоне переделали ради зрелищности. Вернет ли она интригу в чемпионат?
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Червиченко — о результатах «Спартака» после ухода Федуна: «У новой команды пока явное преимущество»
Стали известны составы «Зенита» и «Факела» на игру 30-го тура РПЛ
«Ахмат» — «Краснодар»: 18-летний Кокшаров впервые выйдет в стартовом составе гостей, Сперцян остался в запасе
Казанский заявил, что Карпин провел мощнейший сезон с точки зрения тренерских навыков
«Пари НН» — «Химки»: стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
«Оренбург» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин выйдут в стартовом составе, Смолов вне заявки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Факел»: прямая трансляция матча 30-го тура РПЛ

Агент Конате рассказал о будущем футболиста