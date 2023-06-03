Канчельскис уверен, что ЦСКА завоюет серебряные медали РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об итогах гонки за второе место в чемпионате России.

«Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ — «Ростову» дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу. А «Спартак» вполне может проиграть «Крыльям Советов», которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. Самарцы будут очень сильно мотивированы. А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на втором месте, но сыграли вничью. Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

3 июня, состоится последний тур РПЛ. ЦСКА сыграет против «Ростова» в Москве, а «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре. Все матчи 30 тура чемпионата России начнутся в 17:00 мск.