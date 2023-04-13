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Сегодня, 13:15

Канчельскис: «Смешная команда «Химки» точно вылетит в ФНЛ по итогам сезона»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал подмосковные «Химки».

«По итогам сезона в ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету. Вторая команда на вылет — «Торпедо». Остальные же будут бороться за выживание», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5066843-kanchelskis-smeshnaya-komanda-himki-tochno-vyletit-v-fnl-takih-klounov-nado-nakazyvat.html
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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