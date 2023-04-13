Канчельскис: «Смешная команда «Химки» точно вылетит в ФНЛ по итогам сезона»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал подмосковные «Химки».

«По итогам сезона в ФНЛ точно вылетит смешная команда «Химки», которая устраивает цирк. Таких клоунов, которые работают в клубе, надо наказывать. Я даже буду рад их вылету. Вторая команда на вылет — «Торпедо». Остальные же будут бороться за выживание», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.