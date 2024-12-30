Канчельскис верит в возвращение российского футбола на международную арену в 2025 году

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российского футбола на международные соревнования.

«Конечно, я верю в это. Главное, чтобы наши команды и сборная были готовы к этому, выдержали конкуренцию», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «РБ Спорт» заявил, что 70% европейских организаций не против возвращения россиян.

Российские команды отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.