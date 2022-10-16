Канчельскис включил Селихова в топ-5 вратарей РПЛ

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Бывший игрок «Манчтестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» информацию о том, что вратарь «Спартака» Александр Селихов отказал клубам из России, Турции и Саудовской Аравии, ради того, чтобы продолжить карьеру в московском клубе.
«Верю ли что спрос на Селихова может быть? Сложно ответить. С «Зенитом» вряд ли бы он подписал контракт, с турецкими клубами, не знаю. Он остался в «Спартаке», поэтому, думаю, это большая утка. Реального предложения, наверное, не было. Любой уважающий себя игрок попробовал бы свои силы заграницей. Тем более турецкий чемпионат не слабый. Там сложно играть. Дзюбе тоже тяжело играть там. Это другой уровень, менталитет. В РПЛ есть много хороших вратарей. В топ-5 Александр точно входит», — сказал Канчельскис «СЭ».
14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2024/25. Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.
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