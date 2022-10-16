Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Канчельскис включил Селихова в топ-5 вратарей РПЛ

Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший игрок «Манчтестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» информацию о том, что вратарь «Спартака» Александр Селихов отказал клубам из России, Турции и Саудовской Аравии, ради того, чтобы продолжить карьеру в московском клубе.

«Верю ли что спрос на Селихова может быть? Сложно ответить. С «Зенитом» вряд ли бы он подписал контракт, с турецкими клубами, не знаю. Он остался в «Спартаке», поэтому, думаю, это большая утка. Реального предложения, наверное, не было. Любой уважающий себя игрок попробовал бы свои силы заграницей. Тем более турецкий чемпионат не слабый. Там сложно играть. Дзюбе тоже тяжело играть там. Это другой уровень, менталитет. В РПЛ есть много хороших вратарей. В топ-5 Александр точно входит», — сказал Канчельскис «СЭ».

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2024/25. Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Александр Селихов
Андрей Канчельскис
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Командир «Ахмата» сообщил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Системы ПВО под Белгородом побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Спиридонов считает, что Промес и Соболев должны проходить оборону ЦСКА
Лайшев назвал матч ЦСКА — «Спартак» интереснее Эль-Класико
Булыкин — о Лоськове и Пашинине в «Локомотиве»: «Всегда нужно давать шанс своим воспитанникам»
Мещеряков считает возвращение Лоськова и Пашинина одним из факторов для улучшения положения «Локомотива»
Семин — о назначении Лоськова и Пашинина в «Локомотив»: «Они знают, как добывались победы!»
Смородская не видит в возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо» никакого смысла
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Крылья Советов» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд

Миранчук рассказал, что победа над «Торпедо» принесла отличную атмосферу в «Локомотив»