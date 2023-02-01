Канчельскис высказался о будущем Дзюбы и сравнил его с Мбаппе и Месси

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Мне говорили, что «Торпедо» хотело взять Дзюбу на просмотр. «Торпедо», ну давайте еще Мбаппе, Месси еще на просмотр возьмите. Ну как можно брать Дзюбу на просмотр, если все его знают? Тем более, что он лучший бомбардир РПЛ, как бы мы к нему ни относились, а «Торпедо» нуждается в атакующих игроках. Решения бывают разные, но для меня это удивительно. «Витесс»? Дай Бог. Чем больше наших футболистов будет играть в Европе, тем лучше для нашей сборной, для ее имиджа. Дай Бог, чтоб все сложилось», — сказал Канчельскис «СЭ».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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