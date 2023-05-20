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Сегодня, 11:01

Канчельскис высказался о футболистах «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о футболистах «Спартака».

«Я, конечно, не согласен, что футболисты «Спартака» играют за ромбик — вы заблуждаетесь, вам не стыдно такие вещи говорить? Это неправда, полное безобразие и бред, так нельзя говорить! Ребят, когда Романцев девять раз чемпионом стал — за что они играли? За футбол! Сейчас красно-белые ничего выиграть не могут, но кричат, что патриоты великие и что играют за ромбик на груди. Заканчивайте себя обманывать! Те же футболисты «Зенита» играют за «Зенит». Футболисты играют за свой клуб — за контракт! Я играл за «Манчестер Юнайтед», потому что был контракт, за «Динамо» Киев так же выступал. Так и должно быть, заканчивайте рассказывать сказки», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-futbolisty-spartaka-ne-igrayut-za-rombik-oni-nichego-vy-igrat-ne-mogut-no-krichat-chto-patrioty/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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