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Канчельскис — о конфликте в «Химках»: «У Гогниева проблемы с головой. Я считаю, что это ненормально»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт в «Химках» между главным тренером команды Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Такие конфликты уже не впервые. Наверное, у Гогниева проблемы с головой — ничего удивительного тут не вижу. Могло один раз что-то случиться, со всеми бывает, но там то ситуация с Глушаковым, поведение Гогниева на трибуне, как он себя ведет на скамейке. Пускай решает клуб — не может ведь так все время продолжаться. Давайте «Химки» будут бойцовским клубом? Давайте будем отправлять туда бойцов, боксеров и так далее? У Гогниева проблемы с головой. Вы видите его поведение? Скачет, прыгает, кричит непонятно что, драки устраивает — я считаю, что это ненормально», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. 10 марта сообщалось, что Гогниев может покинуть «Химки», однако позже в клубе опровергли эту информацию.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5027113-andrej-kanchelskis-konflikty-v-himkah-eto-nenormalno-u-gognieva-problemy-s-golovoj.html
Андрей Канчельскис
Аяз Гулиев
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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