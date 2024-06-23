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Сегодня, 15:10

Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в европейский клуб, он выбрал комфорт»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

«Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано. Другое дело, что тут еще надо пройти адаптацию, приспособиться к южноамериканскому коллективу. Поэтому заиграть может не сразу. Шансы Глушенкова уехать из «Зенита» в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

24-летний футболист стал лучшим ассистентом в сезоне РПЛ-2023/2024. Глушенков подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью преодоления еще на сезон.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
Максим Глушенков
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