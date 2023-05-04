КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Канчельскис: «Зенит» постарается оформить чемпионство дома»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Никто ничего пока противопоставить «Зениту» не может. Ни «Спартак», ни другая любая команда. В начале сезона я говорил, что «Зенит» будет чемпионом. Противостоять им очень сложно. «Зениту» будет приятно вдвойне, если они обыграют «Спартак» и станут чемпионами. «Спартаку» будет очень тяжело. «Зенит» постарается оформить чемпионство дома. Они приложат все усилия, чтобы стать чемпионами 7 мая», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5091409-kanchelskis-v-matche-so-spartakom-zenit-prilozhit-vse-usiliya-chtoby-stat-chempionom.html
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Люк Уилкшир: «Динамо» — команда моего сердца. Я готов прийти на помощь клубу"
Шикунов: «Если спартаковцы смогут занять второе место в РПЛ, то Абаскаль останется»
Канчельскис считает правильной возможную отставку Йокановича: «Лучше назначить отечественного специалиста»
В Сербии назвали Йокановича хорошим тренером. При нем «Динамо» идет на 7-м месте
Байдачный — о судействе в РПЛ: «Будут понятные правила, трактовки, и вся эта истерия стихнет»
Стрепетов: «Думаю, в Европе покажут матч «Зенит — «Спартак», и скауты будут внимательно смотреть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выиграй билеты на матч «Зенит» — «Спартак»

Нигматуллин считает логичным уход Йокановича из «Динамо»: «Разочаровывает результатами»