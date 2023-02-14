Канчельскис высказался о продлении «Спартаком» контракта с Абаскалем

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о продлении «Спартаком» контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Это проблема «Спартака», что они подписали новый контракт с Абаскалем. Мне все равно, продлили или нет, получит он больше денег или нет, я не считаю чужие деньги. Мне не интересно, что там у них происходит. Обидно ли за российских тренеров? Обидно или нет, но нам надо работать и доказывать. На обиженных воду возят, а мы все на кого-то обижаемся. Надо обижаться на самих себя. Не знаю, подходит ли Абаскаль «Спартаку», но это их проблема. Давайте дождемся конца сезона и посмотрим, кто такой Абаскаль», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.