Канчельскис высмеял задачу «Крыльев Советов» занять восьмое место в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал цель «Крыльев Советов» занять восьмое место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

Ранее о такой задаче заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое? Место в восьмерке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места или что? Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом.

Как бы я ни относился к «Спартаку», но я правильно отношусь к их политике задач на сезон. Они ставят всегда задачу — первое место. Это правильное решение. Надо ставить правильные задаче команде. Надо говорить, что мы будем бороться за тройку! Считаю, это сейчас задача каждого клуба. Вот это я понимаю», — приводит Legalbet слова Канчельскиса.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице с 11 очками.