Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:25

Канчельскис высмеял задачу «Крыльев Советов» занять восьмое место в РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал цель «Крыльев Советов» занять восьмое место в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

Ранее о такой задаче заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое? Место в восьмерке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места или что? Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом.
Как бы я ни относился к «Спартаку», но я правильно отношусь к их политике задач на сезон. Они ставят всегда задачу — первое место. Это правильное решение. Надо ставить правильные задаче команде. Надо говорить, что мы будем бороться за тройку! Считаю, это сейчас задача каждого клуба. Вот это я понимаю», — приводит Legalbet слова Канчельскиса.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице с 11 очками.

Источник: Legalbet

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Сегодня
Вчера
Неделя