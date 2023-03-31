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Канчельскис: «Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поддержал идею возвращения пива на стадионы в РПЛ.

«Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, которые делают все, чтобы на наш футбол ходило как можно меньше людей. Нет ничего дурного в том, чтобы выпить немного алкоголя в хорошей компании, болея за любимую команду. Постоянно палки в колеса вставляют людям.
Конечно, надо отменять запрет и возвращать пиво на стадионы. Во всем цивилизованном мире пьют на спортивных мероприятиях, и ничего страшного не происходит. А что у нас может случиться такого?» — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-zapretit-prodazhu-piva-na-stadionah-mogli-tol-ko-idioty/
Андрей Канчельскис
Футбол
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