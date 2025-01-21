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Сегодня, 07:17

Канчельскис заявил, что бразильцы приезжают в РПЛ заработать

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о Бителло.

«Бразильцы приезжают в РПЛ заработать. Никакого секрета в этом нет. Думаю, всю эту кашу Бителло заварил, чтобы улучшить себе условия по контракту. Если в «Динамо» не готовы это сделать, то могут найтись другие. Не удивлюсь, если Бителло окажется, например, в «Зените», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Бителло провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах и сделал девять голевых передач, что является лучшим результатом в лиге. Также он забил один гол.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний Бителло хочет перейти в бразильский клуб «Ботафого». Атакующий полузащитник играет за московское «Динамо» чуть больше года.

Источник: «РБ Спорт»
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Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Бителло
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