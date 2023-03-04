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Сегодня, 14:15

Канчельскис заявил, что для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал».

«От матча «Спартак» — «Урал» ожидаю хорошей игры и много забитых мячей. «Урал» будет стараться зацепиться за очки, но им будет очень сложно. Для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая — ошибаться нельзя. Учитывая, что отставание от «Зенита» всего шесть очков, каждый матч — это финал», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5018951-kanchelskis-dlya-spartaka-sejchas-kazhdaya-igra-v-rpl-kak-kubkovaya-oshibatsya-nelzya.html
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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