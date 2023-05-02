КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:06

Канчельскис заявил, что игра Малкома сопоставима с уровнем игроков «Арсенала»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость об интересе «Арсенала» к нападающему «Зенита» Малкому.

«Я думаю, переход Малкома возможен, и он вполне может подойти «Арсеналу». Главное, чтобы это был конкретный интерес, а не пустые разговоры. Команда очень молодая, он, наверняка, станет игроком стартового состава. «Арсенал» — это шаг вперед. Думаю, он все понимает, и эта мысль его мотивирует. Его уровень сопоставим с уровнем игроков «Арсенала», проблем у него быть не должно. К тому же, его опыт, безусловно, пригодится команде, он будет помогать молодежи», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее журналист Педру Алмейда сообщил, что летом Малком может перейти в лондонский клуб. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» опроверг эту информацию.

В текущем сезоне РПЛ Малком принял участие в 25 матчах, в которых отметился 22 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-igra-malkoma-sopostavima-s-urovnem-igrokov-arsenala-on-mozhet-podoiti-komande-247873/
Андрей Канчельскис
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
0
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпрыгин — о смерти Малосолова: «Это большая утрата для фанатского движения»

Экс-игрок «Анжи» Гасанов заявил, что у Григоряна нет человеческих качеств