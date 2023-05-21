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21 мая, 22:20

Канчельскис — о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Карасев провалил игру и забрал очки у армейцев»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

«Опять у нас судьи начудили. Победа в матче нужна была обеим командам. Накал борьбы был хорошим, а во втором тайме чудеса начались со всех сторон. Поведение Соболева? Конечно, так нельзя. Были эмоции, потому что он проигрывал всю борьбу на протяжении всего матча, поэтому и такой жест сделал. Соболева нужно наказывать, сто процентов. Непонятно, за что удалили защитника ЦСКА. ВАР не могли подсказать? Все боятся на себя брать инициативу. Конечно, Сергей Карасев провалил игру. Во втором тайме было безобразие. Вроде опытный и квалифицированный арбитр, но провалил второй тайм полностью, хотя первый тайм отсудил здорово. Он забрал очки у ЦСКА, ничейный матч был бы справедлив», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром» (27 мая), а красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).

Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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