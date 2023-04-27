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Сегодня, 10:54

Канчельскис заявил, что Мостовой более востребован, чем Слуцкий

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Он считает, что он менее востребован, чем Александр Мостовой.

«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?

Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то, это первое. Второе — Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права. Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные. Когда нефутбольный человек говорит о футболе — это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить. Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен", — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Мостовой и Слуцкий на данный момент находятся без команд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-mostovoj-bolee-vostrebovan-chem-slutskij-leonid-nefutbol-ny-j-chelovek/
Александр Мостовой
Леонид Слуцкий
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