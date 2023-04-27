Канчельскис заявил, что Мостовой более востребован, чем Слуцкий

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Он считает, что он менее востребован, чем Александр Мостовой.

«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?

Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового — потом говори что-то, это первое. Второе — Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права. Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные. Когда нефутбольный человек говорит о футболе — это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить. Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен", — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Мостовой и Слуцкий на данный момент находятся без команд.