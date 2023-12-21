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Сегодня, 16:57

Канчельскис заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал клубы, в которых никогда не будет работать.

«Команды, в которые я никогда не пойду работать? Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл. Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Андрей Канчельскис выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-nikogda-ne-pojdu-rabotat-v-spartak-manchester-siti-i-liverpul/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
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