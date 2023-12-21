Канчельскис заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал клубы, в которых никогда не будет работать.

«Команды, в которые я никогда не пойду работать? Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл. Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Андрей Канчельскис выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов».