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Сегодня, 16:25

Канчельскис заявил, что нынешний «Спартак» можно сравнить с цирком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о московском «Спартаке».

«С чем можно сравнить «Спартак»? Нынешний — с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация. Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном». Разве впервые такое происходит? Это уже система. А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

19 апреля, «Спартак» в гостях проиграл «Акрону» в матче 2-го этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тольяттинцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-ny-neshnij-spartak-mozhno-sravnit-s-tsirkom-nad-klubom-vse-smeyutsya/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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