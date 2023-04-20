Канчельскис заявил, что нынешний «Спартак» можно сравнить с цирком

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о московском «Спартаке».

«С чем можно сравнить «Спартак»? Нынешний — с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация. Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном». Разве впервые такое происходит? Это уже система. А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

19 апреля, «Спартак» в гостях проиграл «Акрону» в матче 2-го этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тольяттинцев.