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Сегодня, 18:18

Канчельскис заявил, что «Спартак» ничего не выиграет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» не стоит надеяться на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит». Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, все время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих. Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займет. «Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/kanchelskis-mne-spartak-voobshe-ne-interesen-oni/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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