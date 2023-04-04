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Сегодня, 19:42

Канчельскис заявил, что у тренеров «Спартака» всегда на шее петля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах «Спартака» в последних матчах.

«Работать в «Спартаке» очень сложно. К команде приковано повышенное внимание по всей стране. Чуть оступился — уже разговоры об увольнении. Можно сказать, у тренеров «Спартака» всегда на шее петля. Так что кресло под Абаскалем будет пошатываться. В этом плане ничего не меняется. Абаскалю трудно, как и всем его предшественникам. При Гильермо красно-белые вроде нормальные играют, но иногда проваливают матчи и по игре, и по результату», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года. Действующее соглашение 33-летнего испанца со «Спартаком» рассчитано до лета 2025-го.

«Спартак» после 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-u-trenerov-spartaka-vsegda-na-shee-petlya-kreslo-pod-abaskalem-budet-poshaty-vat-sya/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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