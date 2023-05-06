Канчельскис заявил, что в «Торпедо» работают дилетанты: «Надо было взять тренера из серии С!»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Торпедо» от «Ахмата» (1:5) в матче 26-го тура РПЛ.

«Что неожиданного в поражении 1:5 от «Ахмата»? «Торпедо» рассыпалось. Они заслуженно на последнем месте. Жалко, конечно, ведь команда с именем. Прошлое было хорошее. За них играли великие футболисты. Времена поменялись. Непонятно, кто работает в клубе. Команда уже настроена играть в ФНЛ. Надо было взять тренера не из серии Б, а из серии С! Было бы вообще великолепно! В клубе работают дилетанты!» — сказал Канчельскис «СЭ».

«Торпедо» находится на 16-й строчке с 13 очками. Команда проиграла четвертый матч подряд.

«Ахмат» набрал 43 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда обошла «Динамо» (42 очка).