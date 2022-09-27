Канчельскис заявил о готовности стать главным тренером «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис признался, что хотел бы возглавить клуб из РПЛ.

«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ. В «Спартак»? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью» — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Специалист заявил о готовности обсудить предложение от «Спартака».

«Говорить мы любим все, должна быть конкретика. Будет предложение от красно-белых — будем обсуждать, я готов!» — заявил он.

Последним клубом, который возглавлял Канчельскис был узбекский «Навбахор». В нем он работал в периоды с октября 2018 года по июнь 2019 года и с августа 2019 года по октябрь 2020 года.

После десяти туров РПЛ московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице (19 очков).