Канчельскис заявил о желании тренировать клуб РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о российском футболе и поделился планами насчет тренерской карьеры.

«У меня есть желание тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Ко мне обращались маленькие клубы, но конкретных предложений не было. А популизмом заниматься не буду. Сейчас российский футбол превратился в бизнес и хаос. Европейский тоже занялся бизнесом. Российский футбол — хаос, это однозначно. Почему? Давайте не будем обманывать сами себя. Все делают так, как хотят руководители. Так быть не должно! Руководитель должен платить деньги, а тренер — давать результат. Что вы слушаете сказки? Надо смотреть реально на вещи, а не называть черную бумагу белой, а белую — черной. Я не собираюсь ни под кого ложиться и живу нормально, меня никто не трогает, и я никого. Если у меня будут предложения из России, не вопрос, поговорим. Но будет тяжело сейчас, так как наш футбол — беда. А если офферов из России не будет, значит, будут разговоры в Европе. Помните «Кавказскую пленницу»? «Торопиться не надо, торопиться не надо!» — говорили там», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также заявил, что много тренеров в России берут деньги с футболистов за приглашение их в команды.

«Они берут с футболистов деньги! Если начну называть имена, опять стану антигероем, будут говорить, что я обманываю. Вы их фамилии все знаете, поэтому пускай они понизят тон и закроют рот! Они берут деньги с футболистов, агентов и обманывают родителей, игроков. Все эти люди — полные жулики! Фамилий я знаю много. Их накажет футбольный бог! А он существует. Придет время, и я скажу про них правду. Торопиться не надо! Это, знаете, как пенка у молока: кипит, кипит и всплывает! Все это тоже скоро всплывет. Футбольный боженька их накажет», — добавил Канчельскис.

В качестве тренера Андрей Канчельскис не выиграл ни одного трофея. Должность главного тренера Андрей Антанасович занимал в московском «Торпедо-ЗИЛ» (2009-2010), «Уфе» (2010-2012), латвийской «Юрмале» (2014-2015), московском «Солярисе» (2016) и узбекском «Навбахоре» (2018-2019; 2019-2020).

С 2007 по 2009 год Канчельскис был генеральным директором футбольного клуба «Носта» из Новотроицка, с 2012-го по 2013-й входил в тренерский штаб нижегородской «Волги».