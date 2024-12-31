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Сегодня, 21:55

Канчельскис: «Желаю российским игрокам не бояться пробовать себя в Европе»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис пожелал российским футболистам пробовать свои силы в европейских чемпионатах. Также специалист назвал игрока, который уже сейчас готов к Европе.

«Желаю российским игрокам в новом году не бояться пробовать себя в Европе. И при прочих равных выбирать футбол, а не деньги. Понятно, что лишь у единиц есть возможность заинтересовать европейские клубы. Вот им и надо цепляться за эти шансы. Кто именно может уехать? Да тот же Тюкавин, думаю, готов», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России Константин Тюкавин принял участие в 18 матчах, забил 7 мячей и отдал результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
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