Кандидатуру Давидса предложили нескольким российским клубам, но пока никто не заинтересовался

Агент Растом Симонс предлагал кандидатуру бывшего тренера «Локомотива» Фадлу Давидса нескольким российским клубам, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, пока ни один из российских клубов не выразил заинтересованности в услугах Давидса.

«Пока никто не ответил», — цитирует «РБ Спорт» слова агента.

10 ноября Симонс заявил, что 41-летний специалист хотел бы вернуться в хороший российский клуб, несмотря на предложение из «Марицбург Юнайтед».

Напомним, что Давидс был приглашен в «Локомотив» прежним главным тренером Йозефом Циннбауэром. Однако был уволен через две недели, вместе с тренерским штабом.