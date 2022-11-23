Кандидатуру Давидса предложили нескольким российским клубам, но пока никто не заинтересовался

23 ноября, 19:45
Агент Растом Симонс предлагал кандидатуру бывшего тренера «Локомотива» Фадлу Давидса нескольким российским клубам, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, пока ни один из российских клубов не выразил заинтересованности в услугах Давидса.
«Пока никто не ответил», — цитирует «РБ Спорт» слова агента.
10 ноября Симонс заявил, что 41-летний специалист хотел бы вернуться в хороший российский клуб, несмотря на предложение из «Марицбург Юнайтед».
Напомним, что Давидс был приглашен в «Локомотив» прежним главным тренером Йозефом Циннбауэром. Однако был уволен через две недели, вместе с тренерским штабом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования