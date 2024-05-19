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19 мая, 23:42

Канищев не видит замены Семаку на посту главного тренер «Зенита»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев заявил, что тренеру Сергею Семаку не так просто найти замену в петербургской команде.

— Вам хотелось бы видеть Семака главным тренером «Зенита» в дальнейшем?
— А кого назначить вместо Семака? Есть хороший российский тренер, способный заменить его?

— Например, Игорь Осинькин в «Крыльях» — опытный специалист.
— Да, он хороший в «Крыльях». А если он придет в «Зенит», где легионеры фыркают как тигрята в клетке? Тут потеряется сразу. «Зениту» нужен тренер с крепким характером, с...сами понимаете, чем. Жесткий, волевой. Назовите мне хоть одного такого тренера. Только не называйте Черчесова.

— Вадим Евсеев.
— В том-то и дело, что нет такого. Серьезный западный тренер сюда не поедет. То, что «Спартак» пригласил Станковича, «Сочи» взял испанского тренера, который сидел без работы, — это все не то. Получается, нет никого. Так уж лучше пусть свой Семак работает, который давно в клубе и все эти годы давал результат.

— У вас нет кандидатур для «Зенита» из российских тренеров?
— У меня — нет. Карпин не зенитовский тренер.

— Юрген Клопп освободился из «Ливерпуля» тоже не для того, чтобы идти в «Зенит»?
— Не знаю, может, с ним идут тайные переговоры, и мы ничего не знаем. Но я никого не вижу на замену Семаку, — сказал Канищев «РБ Спорт».

14 мая председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Сергеем Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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