Канищев: «Защитники ЦСКА совершают такие ляпы, что даже Акинфеев не выручает»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между петербургским клубом и ЦСКА.

«ЦСКА — команда, у которой прослеживается какая-то организация игры. Но они допускают много ошибок. И пропускают много голов. Это очень странно. Потому что ворота армейцев защищает один из лучших наших голкиперов. Но, знаете, как говорят: вратарь хорош тогда, когда ему не бьют. А защитники ЦСКА совершают такие ляпы, что даже Акинфеев выручить не может. Но для «Зенита» ЦСКА все равно серьезный соперник, способный навязать петербуржцам борьбу», — цитирует Канищева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00 мск.

На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. ЦСКА идет 9-м (39).