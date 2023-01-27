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Канищев: «Малком может уйти в «ПСЖ» при определенной схеме, с точки зрения игровых качеств он им не нужен»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал информацию о том, что полузащитник петербургского клуба Малком может быть продан в «ПСЖ».

«Такой трансфер возможен, почему нет? У «Зенита» есть отношения с президентом «ПСЖ». Трансферы футболистов — это бизнес. Тот же Паредес был продан в «ПСЖ», как сообщали, за 47 миллионов евро. Понятно, что это схема. И в сумму трансфера не стоит верить. Тем не менее, Паредес ушел в «ПСЖ» и даже стал чемпионом мира. Так и с Малкомом может произойти. Уверен, бразилец десять раз «ПСЖ» не нужен. Уйти он может при определенной схеме, которая используется при переходах футболистов. Схема — это когда всем хорошо. С точки зрения игровых качеств Малком не нужен «ПСЖ», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

Ранее «СЭ» стало известно, что на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения 25-летнего форварда Малкома.

Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-perehod-malkoma-v-pszh-vozmozhen-esli-za-e-tim-kroetsya-finansovy-j-interes/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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