Канищев: «Малком может уйти в «ПСЖ» при определенной схеме, с точки зрения игровых качеств он им не нужен»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал информацию о том, что полузащитник петербургского клуба Малком может быть продан в «ПСЖ».
«Такой трансфер возможен, почему нет? У «Зенита» есть отношения с президентом «ПСЖ». Трансферы футболистов — это бизнес. Тот же Паредес был продан в «ПСЖ», как сообщали, за 47 миллионов евро. Понятно, что это схема. И в сумму трансфера не стоит верить. Тем не менее, Паредес ушел в «ПСЖ» и даже стал чемпионом мира. Так и с Малкомом может произойти. Уверен, бразилец десять раз «ПСЖ» не нужен. Уйти он может при определенной схеме, которая используется при переходах футболистов. Схема — это когда всем хорошо. С точки зрения игровых качеств Малком не нужен «ПСЖ», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.
Ранее «СЭ» стало известно, что на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения 25-летнего форварда Малкома.
Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.
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