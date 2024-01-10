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РПЛ

Сегодня, 19:26

Канищев: «Ахметов в «Зените» будет протирать лавку»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита», а ныне президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев объяснил, почему сине-бело-голубые не могут отказаться от покупки дорогостоящих легионеров.

«Согласитесь, когда тебе выделяют большие деньги на покупку трех-четырех новых футболистов каждые полгода, это хороший бизнес. Если с каждой сделки, исчисляемой миллионами евро, ты имеешь маржу. В то же время кого сейчас из российского чемпионата можно взять в «Зенит», чтобы игрок соответствовал уровню притязаний клуба? Вот они взяли Ахметова и взяли трех бразильцев. Ахметов будет протирать в «Зените» лавку. Он то ли недалекий человек, то ли ему дали такую зарплату, какая компенсирует все моральные издержки пребывания на скамейке запасных. Я не представляю, где он будет играть. Тем не менее в «Зенит» идут, потому что деньги сейчас решают все, таков мир», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

«Зенит» приобрел Ильзата Ахметова у «Краснодара» за 100 миллионов рублей. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-ahmetov-v-zenite-budet-protirat-lavku/
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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