Канищев: «Ахметов в «Зените» будет протирать лавку»

Бывший футболист «Зенита», а ныне президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев объяснил, почему сине-бело-голубые не могут отказаться от покупки дорогостоящих легионеров.

«Согласитесь, когда тебе выделяют большие деньги на покупку трех-четырех новых футболистов каждые полгода, это хороший бизнес. Если с каждой сделки, исчисляемой миллионами евро, ты имеешь маржу. В то же время кого сейчас из российского чемпионата можно взять в «Зенит», чтобы игрок соответствовал уровню притязаний клуба? Вот они взяли Ахметова и взяли трех бразильцев. Ахметов будет протирать в «Зените» лавку. Он то ли недалекий человек, то ли ему дали такую зарплату, какая компенсирует все моральные издержки пребывания на скамейке запасных. Я не представляю, где он будет играть. Тем не менее в «Зенит» идут, потому что деньги сейчас решают все, таков мир», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

«Зенит» приобрел Ильзата Ахметова у «Краснодара» за 100 миллионов рублей. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков после 18 туров.