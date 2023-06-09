Капелло: «Европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о перспективах российских игроков перейти в европейские клубы.

«Возможны ли переходы российских игроков в Европу? Не знаю. Думаю, европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ, это их работа», — цитирует «РБ Спорт» Капелло.

Ранее сообщалось, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна. Амстердамский клуб готов заплатить за 23-летнего армянина 9 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.