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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».
«Захарян и «Лацио»? Это прекрасный клуб для молодого игрока, чтобы начать карьеру в зарубежном футболе», — сказал Капелло «СЭ».
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.
В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.