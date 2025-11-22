Капитан «Акрона» Савичев не выйдет на поле до конца 2025 года из-за перелома фаланги пальца

Сегодня, 11:15
У защитника и капитана «Акрона» Константина Савичева диагностирован перелом фаланги пальца стопы, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
31-летний футболист получил повреждение в концовке первого тайма матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Отмечается, что спортсмен пропустит все матчи команды до конца 2025 года. 29 ноября «Акрон» на своем поле примет «Пари НН», а 6 декабря сыграет на выезде с «Зенитом».
В этом сезоне на счету Савичева 14 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Инсайды на Футбол!
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025
Инсайды на Футбол!
_Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025