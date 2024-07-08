Капитан «Црвены Звезды» Катаи: «Уверен, в «Зените» не радуются сегодняшнему результату»

Сегодня, 22:46
Капитан «Црвены Звезды» Александар Катаи прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче.
«Это товарищеские соревнования — своеобразная проверка того, что можем мы, и что могут они. У «Зенита» сейчас начинается чемпионат, ну и для нас это тоже необычный такой формат — игра с действительно очень сильными командами.
Любая игра идет на победу, поэтому товарищеская она только на бумаге. Я абсолютно уверен, что никто из «Зенита» не радуется тому, что сегодня произошло», — сказал Катаи.
Ранее сине-бело-голубые обыграли на Летнем кубке «Сочи» (5:2) и аргентинский «Тальерес» (1:0).